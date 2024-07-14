В ВСУ показали яркое уничтожение российской САУ "Акация" (видео)

Украинские защитники уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация". Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.

Как отметили в СтратКоме, российскую САУ уничтожили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. Их работу корректировала 109-я бригада территориальной обороны. На видео, которое показал СтратКом, можно заметить яркую вспышку после того, как украинские защитники попали по вражеской артиллерии.