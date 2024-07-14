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В ВСУ показали яркое уничтожение российской САУ "Акация" (видео)

Воскресенье 14 июля 2024 13:34
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В ВСУ показали яркое уничтожение российской САУ "Акация" (видео) Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили российскую САУ "Акация" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация". Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.

Как отметили в СтратКоме, российскую САУ уничтожили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. Их работу корректировала 109-я бригада территориальной обороны.

На видео, которое показал СтратКом, можно заметить яркую вспышку после того, как украинские защитники попали по вражеской артиллерии.

Потери россиян

Напомним, украинские защитники продолжают обороняться от российского вторжения и наносят врагу большие потери.

Вчера, 13 июля, бойцам ВСУ удалось ликвидировать 1320 оккупантов. С начала войны враг всего потерял 559 090 своих солдат.

Также за сутки украинские защитники уничтожили 46 вражеских артиллерийских систем.

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