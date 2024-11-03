ЗСУ показали у роботі бронетранспортер PBV 30, який передала Швеція (відео)

"Арсенал демократії" у ЗСУ повнився шведським БТР PBV 30, про що партнери заявляли ще у травні цього року", - йдеться у повідомленні.

Броньована машина може рухатись складним бездоріжжям, м’якими і сипучими ґрунтами, зокрема, по болоту та пісках, а також долати водні перешкоди.

Українські військові зазначили, що вже протестували PBV 30, і позитивно відгукнулися про шведські бронетранспортери.