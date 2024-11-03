ЗСУ показали у роботі бронетранспортер PBV 30, який передала Швеція (відео)

Українські воїни отримали на озброєння гусеничні бронетранспортери PBV 30. Їх Україні передала Швеція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Арсенал демократії" у ЗСУ повнився шведським БТР PBV 30, про що партнери заявляли ще у травні цього року", - йдеться у повідомленні.
Броньована машина може рухатись складним бездоріжжям, м’якими і сипучими ґрунтами, зокрема, по болоту та пісках, а також долати водні перешкоди.
Українські військові зазначили, що вже протестували PBV 30, і позитивно відгукнулися про шведські бронетранспортери.
Нагадаємо, Міноборони України у серпні офіційно допустило до постачання у ЗСУ шведський бронетранспортер PBV 30. БТР озброєний авіаційною гарматою.
PBV 30 - це броньована машина на гусеничному шасі, що була розроблена компанією Hägglund&Söner на початку 1960-х років. БТР був на озброєнні шведської армії до 2014 року, застосовувався під час бойових дій у Боснії та Косово.
БТР має дизельний двигун потужністю 270 кінських сил, що розганяє бойову машину до швидкості понад 60 кілометрів на годину.
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