ВСУ показали в работе бронетранспортер PBV 30, переданный Швецией (видео)

"Арсенал демократии" в ВСУ наполнился шведским БТР PBV 30, о чем партнеры заявляли еще в мае этого года", - говорится в сообщении.

Бронированная машина может двигаться по сложному бездорожью, мягким и сыпучим грунтам, в частности, по болоту и пескам, а также преодолевать водные препятствия.

Украинские военные отметили, что уже протестировали PBV 30, и положительно отозвались о шведских бронетранспортерах.