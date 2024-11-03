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ВСУ показали в работе бронетранспортер PBV 30, переданный Швецией (видео)

Фото: ВСУ показали в работе шведский БТР PBV 30 (wikipedia)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины получили на вооружение гусеничные бронетранспортеры PBV 30. Их Украине передала Швеция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Арсенал демократии" в ВСУ наполнился шведским БТР PBV 30, о чем партнеры заявляли еще в мае этого года", - говорится в сообщении.

Бронированная машина может двигаться по сложному бездорожью, мягким и сыпучим грунтам, в частности, по болоту и пескам, а также преодолевать водные препятствия.

Украинские военные отметили, что уже протестировали PBV 30, и положительно отозвались о шведских бронетранспортерах.

Напомним, Минобороны Украины в августе официально допустило к поставке в ВСУ шведский бронетранспортер PBV 30. БТР вооружен авиационной пушкой.

PBV 30 - это бронированная машина на гусеничном шасси, разработанная компанией Hägglund&Söner в начале 1960-х годов. БТР был на вооружении шведской армии до 2014 года, применялся во время боевых действий в Боснии и Косово.

БТР обладает дизельным двигателем мощностью 270 лошадиных сил, что разгоняет боевую машину до скорости более 60 километров в час.

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