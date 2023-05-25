ЗСУ показали момент збиття Shahed у районі Києва (відео)

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що атака була масованою у декілька хвиль. Він додав, що всі дрони-камікадзе були виявлені та знищені захисниками.

Цієї ночі для відбиття атаки залучили підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи.

Наєв подякував військовим, які працюють з німецькою зенітною "Гепард". Генерал-лейтенант заявив, що протиповітряній обороні України немає рівних у всьому світі.

"Я щиро дякую кожному військовослужбовцю, який боронить українське небо у Північній операційній зоні та робить усе для того, щоб наші співвітчизники почували себе в безпеці під час повітряних тривог", - сказав Наєв.

Нічна атака

Росія цієї ночі атакувала Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили 36 "Шахедів", сили ППО збили всі ворожі безпілотники.

За даними Повітряних сил, росіяни хотіли атакувати західні області, саме там збили найбільше дронів. Проте ворог намагався вдарити також і по Києву. У зоні відповідальності повітряного командування "Центр" збили близько 10 безпілотників.

Детальніше про наслідки нічної атаки дронів на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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