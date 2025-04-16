У ЗСУ показали, як РФ відправляє поранених окупантів на "штурм" з милицями

Українська аеророзвідка зафіксувала, як поранених російських солдатів кидають у наступ на милицях. Це вже не перший випадок фіксують на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

"Ними рухає страх бути знищеними своїми ж командирами і розуміння, що немає сенсу чекати на евакуацію та надія на українській полон", - зазаначають у повідомленні.

Подібні випадки стають дедалі частішими - в об'єктиви безпілотників потрапляють бійці противника з саморобними милицями або кульгаві, які, попри травми, йдуть у бік українських укріплень.

Як повідомляють у ОСУВ "Хортиця", один із окупантів, спираючись на палицю, намагався наблизитися до позицій ЗСУ.

На фронті на Покровському напрямку українські аеророзвідники зафіксували черговий шокуючий епізод: ворог кидає в штурм навіть поранених бійців.

Нагадаємо, що поранених російських солдатів відправляють на лінію вогню під час "м'ясних штурмів". Українська армія повідомляла про захоплення в полон росіян, які вже страждають від ран, отриманих у попередніх атаках.

Крім того, в мережі активно ширили відео того, як російські окупаційні війська відправляють в атаку поранених бійців на милицях.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що таким чином противник намагається виявити вогневі позиції Сил оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.