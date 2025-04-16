В ВСУ показали, как РФ отправляет раненых оккупантов на "штурм" с костылями
Украинская аэроразведка зафиксировала, как раненых российских солдат бросают в наступление на костылях. Это уже не первый случай фиксируют на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
На фронте на Покровском направлении украинские аэроразведчики зафиксировали очередной шокирующий эпизод: враг бросает в штурм даже раненых бойцов.
Как сообщают в ОСУВ "Хортица", один из оккупантов, опираясь на палку, пытался приблизиться к позициям ВСУ.
Подобные случаи становятся все более частыми - в объективы беспилотников попадают бойцы противника с самодельными костылями или хромые, которые, несмотря на травмы, идут в сторону украинских укреплений.
"Ими движет страх быть уничтоженными своими же командирами и понимание, что нет смысла ждать эвакуации и надежда на украинский плен", - отмечается в сообщении.
Напомним, что раненых российских солдат отправляют на линию огня во время "мясных штурмов". Украинская армия сообщала о захвате в плен россиян, которые уже страдают от ран, полученных в предыдущих атаках.
Кроме того, в сети активно распространяли видео того, как российские оккупационные войска отправляют в атаку раненых бойцов на костылях.
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что таким образом противник пытается обнаружить огневые позиции Сил обороны.
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