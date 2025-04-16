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В ВСУ показали, как РФ отправляет раненых оккупантов на "штурм" с костылями

Среда 16 апреля 2025 12:32
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В ВСУ показали, как РФ отправляет раненых оккупантов на "штурм" с костылями Фото: Россия отправляет в наступление военных на костылях (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинская аэроразведка зафиксировала, как раненых российских солдат бросают в наступление на костылях. Это уже не первый случай фиксируют на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На фронте на Покровском направлении украинские аэроразведчики зафиксировали очередной шокирующий эпизод: враг бросает в штурм даже раненых бойцов.

Как сообщают в ОСУВ "Хортица", один из оккупантов, опираясь на палку, пытался приблизиться к позициям ВСУ.

Подобные случаи становятся все более частыми - в объективы беспилотников попадают бойцы противника с самодельными костылями или хромые, которые, несмотря на травмы, идут в сторону украинских укреплений.

"Ими движет страх быть уничтоженными своими же командирами и понимание, что нет смысла ждать эвакуации и надежда на украинский плен", - отмечается в сообщении.

Напомним, что раненых российских солдат отправляют на линию огня во время "мясных штурмов". Украинская армия сообщала о захвате в плен россиян, которые уже страдают от ран, полученных в предыдущих атаках.

Кроме того, в сети активно распространяли видео того, как российские оккупационные войска отправляют в атаку раненых бойцов на костылях.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что таким образом противник пытается обнаружить огневые позиции Сил обороны.

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