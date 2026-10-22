ЗСУ показали бойову роботу фінських зенітних комплексів (відео)

"Щодня наші захисники ведуть полювання на ворожі засоби повітряного нападу. У цій боротьбі немає місця випадковостям – лише холодний розрахунок, миттєва реакція, висока професійність і майстерність, загартована бойовим досвідом. Crotale – міць та якість на службі захисту українського неба", - йдеться у повідомленні зенітного ракетного полку.

Що відомо про комплекси ППО Crotale

Crotale – це французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих і гранично малих висот. Може використовуватися як для ППО стратегічно важливих опорних пунктів, центрів управління, стартових позицій ракет, так безпосереднього прикриття бойових порядків військ.

ЗРК Crotale розроблений французькою фірмою Thomson-CSF/Matra, і існує у двох варіантах базування: рухомому наземному та корабельному варіанті. Комплекс із моменту створення неодноразово модернізувався.

Фінська модифікація ЗРК

ЗРК Ilmatorjuntaohjus 90M – це фінська модифікація французького комплексу. Головна відмінність фінської версії полягає у використанні шасі бронетранспортера Sisu XA-181 із колісною формулою 6х6 замість машин французького виробництва.

Зазначається, що ItO 90M здатний виявляти повітряні цілі на відстані до 20 км. Основним засобом ураження є ракета VT-1, яка розвиває швидкість близько 1200 м/с та має дальність стрільби до 11 км і висоту ураження до 6 км.