UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ подолали мінні поля на північ від Токмака і дійшли до першої лінії оборони, - CBS

Фото: ЗСУ подолали мінні поля на північ від Токмака (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська, ймовірно, подолали російські мінні поля на північ від Токмака у Запорізькій області. ЗСУ дійшли до першої лінії оборони росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Видання наголошує, що одна з цілей контрнаступу України - просунутися на південь через потужні російські укріплення, щоб повернути Мелітополь, який називають воротами до Криму. Це місто є важливий транспортним вузлом для росіян.

На шляху до Мелітополя українські військові повинні звільнити місто Токмак, який є важливим бар'єром.

"Офіційний представник США повідомив CBS News у четвер, що українські війська пройшли через російське мінне поле на північ від Токмака і зараз вступають у бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто", - заявляє видання.

При цьому американські журналісти зазначають, що звільнення Токмака та просування до Мелітополя буде нелегким завдання для українських сил.

скриншот deepstatemap.live

Наступ України

Цього літа українські військові активізували наступальні дії на сході та півдні нашої країни. Зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях. 

За це час нашим захисникам вдалося звільнити понад 10 населених пунктів. Нещодавно Міноборони України повідомило про звільнення селища Урожайне на заході Донецької області. Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили цю інформацію. 

Раніше на цьому з напрямку було звільнено село Старомайорське.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ