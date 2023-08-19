ЗСУ подолали мінні поля на північ від Токмака і дійшли до першої лінії оборони, - CBS

Видання наголошує, що одна з цілей контрнаступу України - просунутися на південь через потужні російські укріплення, щоб повернути Мелітополь, який називають воротами до Криму. Це місто є важливий транспортним вузлом для росіян.

На шляху до Мелітополя українські військові повинні звільнити місто Токмак, який є важливим бар'єром.

"Офіційний представник США повідомив CBS News у четвер, що українські війська пройшли через російське мінне поле на північ від Токмака і зараз вступають у бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто", - заявляє видання.

При цьому американські журналісти зазначають, що звільнення Токмака та просування до Мелітополя буде нелегким завдання для українських сил.

скриншот deepstatemap.live

Наступ України

Цього літа українські військові активізували наступальні дії на сході та півдні нашої країни. Зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях.

За це час нашим захисникам вдалося звільнити понад 10 населених пунктів. Нещодавно Міноборони України повідомило про звільнення селища Урожайне на заході Донецької області. Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили цю інформацію.

Раніше на цьому з напрямку було звільнено село Старомайорське.

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