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ВСУ преодолели минные поля севернее Токмака и дошли до первой линии обороны, - CBS

Фото: ВСУ преодолели минные поля севернее Токмака (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска, вероятно, преодолели российские минные поля севернее Токмака в Запорожской области. ВСУ дошли до первой линии обороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Издание отмечает, что одна из целей контрнаступления Украины - продвинуться на юг через мощные российские укрепления, чтобы вернуть Мелитополь, который называют воротами в Крым. Этот город является важным транспортным узлом для россиян.

По пути в Мелитополь украинские военные должны освободить город Токмак, который является важным барьером.

"Официальный представитель США сообщил CBS News в четверг, что украинские войска прошли через российское минное поле севернее Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, удерживающей город", - заявляет издание.

При этом американские журналисты отмечают, что увольнение Токмака и продвижение в Мелитополь будет нелегкой задачей для украинских сил.

Представители Сил обороны Таврического направления отметили РБК-Украина, что пока не комментируют ситуацию по Токмаку.

скриншот deepstatemap.live

Наступление Украины

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на востоке и юге нашей страны. В частности, в Донецкой и Запорожской областях.

За это время нашим защитникам удалось освободить более 10 населенных пунктов. Недавно Минобороны Украины сообщило об освобождении поселка Урожайное на западе Донецкой области. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию.

Ранее на этом из направления было освобождено село Старомайорское.

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