ЗСУ з початку війни знищили понад 18 000 дронів та 20 000 артсистем РФ, - Генштаб

Нагадаємо, що станом на вечір середи, 30 жовтня, на фронті від початку доби відбулося 134 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському та Покровському напрямках. Однак за кількістю боїв до трійки потрапило й Куп'янське.

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