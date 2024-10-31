ЗСУ з початку війни знищили понад 18 000 дронів та 20 000 артсистем РФ, - Генштаб

За останню добу з 30 на 31 жовтня, російські окупанти втратили на фронті 1310 солдатів. Крім того, ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили понад 18 000 дронів та 20 000 артсистем противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що станом на вечір середи, 30 жовтня, на фронті від початку доби відбулося 134 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському та Покровському напрямках. Однак за кількістю боїв до трійки потрапило й Куп'янське.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.