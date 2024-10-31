ВСУ с начала войны уничтожили более 18 000 дронов и 20 000 артсистем РФ, - Генштаб

Напомним, что по состоянию на вечер среды, 30 октября, на фронте с начала суток произошло 134 боевых столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Кураховском и Покровском направлениях. Однако по количеству боев в тройку попало и Купянское.

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