ЗСУ з початку року захистили від дронів понад 1300 км логістичних шляхів, - Генштаб

Інженерні підрозділи Збройних Сил України посилюють антидроновий захист логістичних маршрутів і нарощують облаштування відповідних інженерних конструкцій.

Лише за серпень інженери встановили 266 кілометрів антидронового захисту. Загалом із початку року облаштовано вже понад 1300 кілометрів таких конструкцій, і роботи тривають - мережа захищених маршрутів постійно розширюється.

Нові підходи до захисту маршрутів запровадили у 2025 році. Вони мають підвищити живучість логістичних шляхів, зменшити втрати особового складу й техніки та забезпечити безперебійне постачання підрозділів у районах бойових дій.