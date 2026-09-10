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ЗСУ з початку року захистили від дронів понад 1300 км логістичних шляхів, - Генштаб

16:05 10.09.2026 Чт
1 хв
Нові підходи мають зменшити втрати техніки й людей на логістичних шляхах
aimg Валерія Абабіна
Фото: Захищені логістичні шляхи (Генштаб ЗСУ)

Інженерні підрозділи ЗСУ з початку року облаштували понад 1300 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів. Лише за серпень встановили 266 кілометрів таких конструкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Інженерні підрозділи Збройних Сил України посилюють антидроновий захист логістичних маршрутів і нарощують облаштування відповідних інженерних конструкцій.

Лише за серпень інженери встановили 266 кілометрів антидронового захисту. Загалом із початку року облаштовано вже понад 1300 кілометрів таких конструкцій, і роботи тривають - мережа захищених маршрутів постійно розширюється.

Нові підходи до захисту маршрутів запровадили у 2025 році. Вони мають підвищити живучість логістичних шляхів, зменшити втрати особового складу й техніки та забезпечити безперебійне постачання підрозділів у районах бойових дій.

Нагадаємо, антидроновий захист логістики облаштовують не лише інженери ЗСУ. Ще у травні Держспецтрансслужба за завданням Міноборони захистила понад 1170 км прифронтових маршрутів, наростивши темпи будівництва більш ніж удвічі - до 8,5 км на добу.

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Збройні сили УкраїниГенштаб ЗСУАтака дронів