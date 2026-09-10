ВСУ с начала года защитили от дронов более 1300 км логистических путей, - Генштаб

Инженерные подразделения Вооруженных Сил Украины усиливают антидроновую защиту логистических маршрутов и наращивают устройство соответствующих инженерных конструкций.

Только за август инженеры установили 266 километров антидроновой защиты. Всего с начала года обустроено более 1300 километров таких конструкций, и работы продолжаются - сеть защищенных маршрутов постоянно расширяется.

Новые подходы к защите маршрутов были введены в 2025 году. Они должны повысить живучесть логистических путей, уменьшить потери личного состава и техники и обеспечить бесперебойную поставку подразделений в районах боевых действий.