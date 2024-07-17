ЗСУ почали впроваджувати комплексну програму для збереження життя військовослужбовців, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що це було дорученням головнокомандувача Олександра Сирського, а допомагали у розробці волонтери та громадські діячі.

Програма "Збереження життя військовослужбовців" - це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.

Особлива увага буде приділена:

удосконаленню підготовки українських захисників;

підвищенню якості їх навчання;

покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;

забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

Одним з важливих аспектів реалізації програми - це дії командирів підрозділів, адже саме на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу.

"Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата - найважливіше. Позицію можна повернути, життя - ні. Робота над практичним втіленням програми триватиме під особистим контролем Головнокомандувача ЗС України", - написали в Генштабі.