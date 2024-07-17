ЗСУ почали впроваджувати комплексну програму для збереження життя військовослужбовців, - Генштаб
У Збройних силах України завершили розробку й почали впроваджувати комплексну програму дій "Збереження життя військовослужбовців".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що це було дорученням головнокомандувача Олександра Сирського, а допомагали у розробці волонтери та громадські діячі.
Програма "Збереження життя військовослужбовців" - це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.
Особлива увага буде приділена:
- удосконаленню підготовки українських захисників;
- підвищенню якості їх навчання;
- покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;
- забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.
Одним з важливих аспектів реалізації програми - це дії командирів підрозділів, адже саме на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу.
"Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата - найважливіше. Позицію можна повернути, життя - ні. Робота над практичним втіленням програми триватиме під особистим контролем Головнокомандувача ЗС України", - написали в Генштабі.
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