ВСУ начали внедрять комплексную программу для сохранения жизни военнослужащих, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Это было поручением главнокомандующего Александра Сырского, а помогали в разработке волонтеры и общественные деятели.

Программа "Сохранение жизни военнослужащих" - универсальная система для каждого подразделения, ключевым приоритетом которой является сохранение жизни наших воинов.

Особое внимание будет уделено:

усовершенствованию подготовки украинских защитников;

повышению качества их обучения;

улучшению предоставления медицинской помощи на всех этапах;

обеспечению отдыха личного состава, выполняющего боевые задания и ряд других мероприятий.

Одним из важных аспектов реализации программы – это действия командиров подразделений, ведь именно на них возложена максимальная ответственность за сохранение жизни личного состава.

"Мы боремся за нашу землю, но жизнь украинского солдата - самая важная. Позицию можно вернуть, жизнь - нет. Работа над практическим воплощением программы будет продолжаться под личным контролем Главнокомандующего ВС Украины", - написали в Генштабе.