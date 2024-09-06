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ЗСУ почали на 25% більше використовувати FPV-дрони у серпні, - Генштаб

Україна, П'ятниця 06 вересня 2024 09:10
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ЗСУ почали на 25% більше використовувати FPV-дрони у серпні, - Генштаб Фото: ЗСУ почали на 25% більше використовувати FPV-дрони у серпні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони на 25% збільшили застосування FPV-дронів на фронті. Порівнювались дані червня зі статистикою за серпень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як розповів командувач Сил безпілотних систем полковника Вадим Сухаревський, Сили оборони в серпні цього року у районах ведення бойових дій збільшили застосування FPV-дронів на 25% у порівнянні з червнем.

"Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються, і ЗС України мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо працювати над цим 24/7", - зазначив Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський.

Що таке FPV-дрони

Як раніше писало РБК-Україна, в контексті війни в Україні, під FPV-дронами розуміють швидкісні квадрокоптери. Їх використовують для розвідки, спостереження, скидання боєприпасів та у ролі камікадзе, прикріплюючи бойову частину. Цікаво, що за допомогою FPV-дрону, українським військовим вдалося знищити російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" вартістю 15 млн доларів.

Виробництво дронів в Україні

Останнім часом Україна займається виробництвом дронів. Досить згадати морські дрони Magura та Sea Baby, які знищили вже не один російський корабель.

Крім того, наприкінці червня повідомлялося, що Україна запустила серійне виробництво ударних дронів з дальністю поразки понад 1000 км. Як зазначав президент України Володимир Зеленський, Україна збільшила виробництво дронів та їхню дальність до 1300 км.

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Генштаб ВСУ Війна в Україні Дрони Олександр Сирський
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