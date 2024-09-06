ЗСУ почали на 25% більше використовувати FPV-дрони у серпні, - Генштаб

Сили оборони на 25% збільшили застосування FPV-дронів на фронті. Порівнювались дані червня зі статистикою за серпень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Як розповів командувач Сил безпілотних систем полковника Вадим Сухаревський, Сили оборони в серпні цього року у районах ведення бойових дій збільшили застосування FPV-дронів на 25% у порівнянні з червнем.

"Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються, і ЗС України мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо працювати над цим 24/7", - зазначив Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський.

Що таке FPV-дрони

Як раніше писало РБК-Україна, в контексті війни в Україні, під FPV-дронами розуміють швидкісні квадрокоптери. Їх використовують для розвідки, спостереження, скидання боєприпасів та у ролі камікадзе, прикріплюючи бойову частину. Цікаво, що за допомогою FPV-дрону, українським військовим вдалося знищити російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" вартістю 15 млн доларів.