ВСУ начали на 25% больше использовать FPV-дроны в августе, - Генштаб

Силы обороны на 25% увеличили применение FPV-дронов на фронте. Сравнивались данные июня со статистикой за август.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как рассказал командующий Сил беспилотных систем, полковник Вадим Сухаревский, Силы обороны в августе этого года в районах ведения боевых действий увеличили применение FPV-дронов на 25% по сравнению с июнем.

"Беспилотные системы в условиях интенсивной войны быстро и динамично развиваются, и ВС Украины должны быть впереди врага. Продолжаем работать над этим 24/7", - отметил Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский.

Что такое FPV-дроны

Как ранее писало РБК-Украина, в контексте войны в Украине, под FPV-дронами понимают скоростные квадрокоптеры. Их используют для разведки, наблюдения, сброса боеприпасов и в роли камикадзе, прикрепляя боевую часть. Интересно, что с помощью FPV-дрона, украинским военным удалось уничтожить российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" стоимостью 15 млн долларов.