ЗСУ на півдні знищили три склади боєприпасів та кілька ворожих "Градів"

Повідомляється про знищення 25 окупантів, 3 реактивних систем залпового вогню "Град", самохідної великокаліберної гаубиці "Акація" та самохідної артилерійсько-мінометної установки "Нона", зенітно-ракетного комплексу "Тор", 11 одиниць автобронетехніки. боєприпасами у Баштанському, Бериславському та Генічеському районах.

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: залишається стабільно складною, але контрольованою.

Окупанти ведуть оборонні дії та намагаються утримати зайняті рубежі.

Після обіду, внаслідок бойового зіткнення розвідувальних груп поблизу Дудчан, окупанти, зазнавши втрат, відступили.

За позиціями наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районів ворог б'є з усього наявного озброєння, використовує авіацію та дрони-камікадзе, дрони-розвідники. Понад три десятки вильотів здійснили повітряні шпигуни.