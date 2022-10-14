ЗСУ на півдні знищили три командні пункти росіян

Ворог іноді застосовує диверсійно-розвідувальні групи, як спроби викрити наші позиції. Так, вдень ДРГ супротивника вийшла на нашу спостережну позицію. Внаслідок стрілецького бою противник зазнав втрат.

Після обіду завдано вогневої поразки з реактивних систем залпового вогню по Апостолівській громаді Криворіжжя. Без втрат.

Окрім того, як зазначає ОК "Південь", увечері ворог атакував територію України з акваторії Чорного моря ракетами типу "Калібр". Одну з них, спрямовану на Одещину, сили протиповітряної оборони знищили.

Ворожа авіація двічі атакувала наші позиції в районі Давидова Брода вертольотом та штурмовиком. Обійшлося без втрат.

Командування повідомляє, що українські авіаційні удари були в 3,5 раза більшими за кількістю та в десятки разів ефективнішими за результативністю: уражено 4 позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському та Каховському районах, а також 3 місця скупчення живої сили, озброєння та техніки у Миколаївському, Баштанському та Херсонському районах.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 190 вогневих завдань.

Результатами стало знищення двох реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Град" та важкої вогнеметної системи "Сонцепьок", станції радіоелектронної боротьби, двох 120-мм мінометів, трьох танків, трьох командних пунктів підрозділів ворожої 35-ї армії.

При спробі проведення повітряної розвідки ворога позбавлено двох безпілотних шпигунів типу "Орлан-10".

У Чорному морі вороже корабельне угруповання за помірного шторму зросло до 150 одиниць, які продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму. На бойовому чергуванні 3 носія "Калібрів", серед яких один - підводний. Загальне спорядження - до 20 ракет.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники деокупували вже 75 населених пунктів у Херсонській області.

Також ми писали, що ЗСУ знищили командно-наглядовий пункт окупантів у Херсонській області.

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