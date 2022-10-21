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ЗСУ на півдні знищили наглядовий пункт росіян і два склади з боєприпасами

Фото: ЗСУ на півдні знищили наглядовий пункт росіян і два склади з боєприпасами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили на півдні України знищили контрольно-спостережний пункт окупантів та два склади з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

На Южнобузькому напрямі противник дотримується тактики активної оборони та контрбатарейного протистояння.

Протягом бойового дня Сили оборони застосували авіацію 7 разів: били по ворожих позиціях ППО, накопиченню техніки, складах боєприпасів.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 110 вогневих завдань.

Втрати ворога: 28 військових, 2 самохідні артсистеми типу "Мста-С", міномет, БМП, танк. Пошкоджено 2 БМП, решту автомобільної техніки.

У штормовому Чорному морі маневрує 7 кораблів ворога, з них 4 великі десантні кораблі та 1 ракетоносій, який може нести на борту 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Раніше в Генштабі пояснили, чому Путін так прагне утримати південний напрямок. Повідомляється, що південний напрямок - Херсон, Запоріжжя та Миколаїв - має стратегічне значення.

Також ми писали, що, на думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти можуть евакуюватися з Херсона, щоб зберегти піхоту для боїв за Донецьку область або вивести ключовий персонал з-під ударів для утримання плацдарму напередодні вирішальних битв.

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