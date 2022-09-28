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ЗСУ на півдні вразили контрольно-спостережний пункт та півсотні росіян

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України на Південному напрямку знищили 58 загарбників та майже 80 одиниць ворожої техніки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Українська авіація завдала ворогові 5 ударів. А підрозділ протиповітряної оборони знищили безпілотний розвідник типу "Орлан-10" у Херсонському районі, а згодом у Баштанському районі Миколаївщини збили ворожий штурмовик Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 250 вогневих завдань, вразивши, зокрема контрольно-спостережний пункт та склад із боєприпасами у Бериславському районі Херсонщини.

Підтверджені втрати ворога становлять: 58 загарбників, танк та ще 77 одиниць автомобільної техніки.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено вдвічі. На маневруванні залишено 6 одиниць, з яких 3 – надводні ракетоносії. На їхньому борту 24 "Калібра".

Нагадаємо, що раніше українські захисники збили три дрони-каміказди іранського виробництва у Миколаївській області.

Увечері 26 вересня росіяни знову атакували іранськими дронами Одеську область. Сили ППО збили три дрони.

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Херсонська область