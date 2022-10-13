ВСУ на юге ударили по вражеским системам ПВО и уничтожили 5 складов с боеприпасами
Вооруженные силы нанесли 14 ударов по вражеской системе ПВО на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач.
Потери врага на юге
- 36 оккупантов;
- танк;
- 2 топливозаправщика;
- 2 единицы авто-бронетехники;
- 3 артсистемы крупного калибра;
- 4 вертолета;
- 5 складов из боеприпасов.
Атаки дронами-камикадзе продолжаются по всей Украине.
"В нашей зоне ответственности такие беспилотники сбиты над Винницкой областью, еще 1 - над Черкасской", - говорится в сообщении.
Днем противник проводил штурмовые действия в направлении Костромки и Сухого Ставка. Понес потери и отступил.
Вражеская авиация атаковала Николаевскую область, реактивные снаряды от "Смерча", в том числе и снаряженные запрещенными кассетами, враг использует по гражданским объектам и открытым площадям. Без потерь.
Корабельная группировка вражеского флота из 12 боевых кораблей маневрирует в том же районе. Приготовлены к применению 3 больших десантных корабля, 2 надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами".
Напомним, за сутки, 12 октября, зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией Воздушных сил ВСУ уничтожены 19 дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов Ка-52.
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