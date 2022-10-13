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ВСУ на юге ударили по вражеским системам ПВО и уничтожили 5 складов с боеприпасами

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Четверг 13 октября 2022 07:34
ВСУ на юге ударили по вражеским системам ПВО и уничтожили 5 складов с боеприпасами Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы нанесли 14 ударов по вражеской системе ПВО на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач.

Потери врага на юге

  • 36 оккупантов;
  • танк;
  • 2 топливозаправщика;
  • 2 единицы авто-бронетехники;
  • 3 артсистемы крупного калибра;
  • 4 вертолета;
  • 5 складов из боеприпасов.

Атаки дронами-камикадзе продолжаются по всей Украине.

"В нашей зоне ответственности такие беспилотники сбиты над Винницкой областью, еще 1 - над Черкасской", - говорится в сообщении.

Днем противник проводил штурмовые действия в направлении Костромки и Сухого Ставка. Понес потери и отступил.

Вражеская авиация атаковала Николаевскую область, реактивные снаряды от "Смерча", в том числе и снаряженные запрещенными кассетами, враг использует по гражданским объектам и открытым площадям. Без потерь.

Корабельная группировка вражеского флота из 12 боевых кораблей маневрирует в том же районе. Приготовлены к применению 3 больших десантных корабля, 2 надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Напомним, за сутки, 12 октября, зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией Воздушных сил ВСУ уничтожены 19 дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов Ка-52.

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