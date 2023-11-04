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У ЗСУ підтвердили удар окупантів по 128-й бригаді у Запорізькій області

Фото: у ЗСУ підтвердили удар окупантів по 128-й бригаді у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Збройних силах України підтвердили удар по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ЗСУ.

"Третього листопада на Запорізькому напрямку противник завдав підступних ударів по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах.
Зокрема, вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, поранення різного ступеня тяжкості зазнали і місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в даний час йде з'ясування обставин.
Збройні Сили України співчувають кожній родині, рідних яких забрала російська агресія.

Міністр оборони анонсував розслідування події

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що буде проведено розслідування події.

"Співчуваю сім'ям загиблих воїнів зі 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади. Буде з'ясовано всі обставини події. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії", - заявив міністр оборони.

Він також пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей і дати всі чесні відповіді рідним та близьким загиблих воїнів.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Росія вдарила по українських військових під час урочистостей, багато жертв.

За даними джерел, інцидент стався в одному із прифронтових сіл Запорізької області. Військових зібрали на нагородження до Дня артилериста. У цей момент за місцем проведення урочистостей було завдано удару.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про ракетний удар по селу Зарічне у Запорізькій області. Тоді в результаті атаки 11 людей отримали поранення.

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