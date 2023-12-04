У ЗСУ підтвердили ліквідацію окупантів, які розстріляли українських військових під Авдіївкою

У Збройних силах України підтвердили інформацію про ліквідацію російських окупантів, які розстріляли українських військових на Авдіївському напрямку. Також заведено кримінальну справу щодо цього злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Так, цей факт зафіксований відповідними службами. Заведено кримінальну справу, триває розслідування відповідне і потім ці матеріали будуть передані до міжнародних інституцій, які займаються воєнними злочинами. І також можу підтвердити, що в ході подальших бойових дій та група російських окупантів, яка вчинила цей злочин, перестала існувати", - розповів Штупун.

На уточнююче питання, що відомо про цих окупантів, він сказав наразі невідомо, військові якого підрозділу російської армії вчинили цей злочин.

"Ми не знаємо що це за підрозділ. Оскільки й надалі тривають бойові дії", - додав речник.

Що відомо про розстріл

Нагадаємо, 2 грудня у мережі з'явилося відео, де двоє українських військових здавалися у полон. Група російських окупантів розстріляла беззбройних військовослужбовців ЗСУ. Це сталося на Авдіївському напрямку.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до Червоного Хреста та ООН. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що російські терористи розстріляли двох беззбройних українських захисників.

Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами двох українських військовослужбовців у Донецькій області. Трагедія сталася в районі селі Степове Покровського району у Донецькій області.

Вчора начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що російських окупантів, які стратили двох українських військових, ліквідували.