ЗСУ підбили три новітні танки росіян Т-90М у Донецькій області (відео)

"Три російські танки Т-90М "Прорив", транспортно-тягач МТ-ЛБ та БМП підбиті та кинуті в районі села Андріївка Донецької області", - сказано в повідомленні відомства.

A breakthrough has failed.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 14, 2023