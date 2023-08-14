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ВСУ подбили три новейших танка россиян Т-90М в Донецкой области (видео)

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Понедельник 14 августа 2023 15:28
ВСУ подбили три новейших танка россиян Т-90М в Донецкой области (видео) Иллюстративное фото: ВСУ подбили три новейших танка россиян Т-90М в Донецкой области (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли остановить попытку атаки российских оккупантов в Донецкой области. Они подбили три вражеских танка Т-90М "Прорыв".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.

"Три российских танка Т-90М "Прорыв", транспортно-тягач МТ-ЛБ и БМП подбиты и брошены в районе села Андреевка Донецкой области", - сказано в сообщении ведомства.

Т-90М

Стоит заметить, что Т-90М - это новейший серийный российский танк. Его разработка началась еще в 2004 году, а конструирование - в 2010. Первые Т-90М на были переданы Вооруженным силам РФ только в 2020 году.

Экипаж танка состоит из трех человек, масса - 48 тонн, калибр пушки - 125 мм, а максимальная скорость - 70 километров в час.

Напомним, еще в декабре 2022 года стало известно, что украинские военные в ходе наступательных операций захватили новейший российский танк Т-90М "Прорыв".

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