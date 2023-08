ВСУ подбили три новейших танка россиян Т-90М в Донецкой области (видео)

"Три российских танка Т-90М "Прорыв", транспортно-тягач МТ-ЛБ и БМП подбиты и брошены в районе села Андреевка Донецкой области", - сказано в сообщении ведомства.

A breakthrough has failed.

Three Russian T-90M "Breakthrough" tanks, a transporter-tractor MT-LB and an IFV are knocked out and abandoned near the village of Andriivka, Donetsk region. pic.twitter.com/V1QhCxeGo7