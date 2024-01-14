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ЗСУ збили російський літак А-50 над Азовським морем, ще один підбили

Фото: українські військові збили над Азовським морем два літаки РФ (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько

Українські військові збили над акваторією Азовського моря російський літак, А-50 і підбили ІЛ-22 сьогодні ввечері, 14 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони.

За інформацією з джерел в Силах Оборони стало відомо про збиття Повітряними силами військового літака вкс РФ А-50 та пошкодження Іл-22М11, бортовий номер 75106. 

Як повідомляється, літак А-50 був збитий відразу після його заступу на чергування в районі Кирилівки близько 21:10-21:15 14 січня. А-50 зник з радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації, а пізніше пілотом літака Су-30 вкс рф було виявлено займання та падіння невстановленого повітряного судна.

Літак Іл-22М11 здійснював чергування в районі Стрілкового, а зрештою був підбитий вздовж узбережжя Азовського моря близько 21-ої години 14 січня. Після ураження, літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію, виклик "швидкої" та пожежної машини.

Джерело надало РБК-Україна перехоплення розмови літака з диспетчером аеродрому в Анапі:

Яка ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 13 січня, відбулось 61 бойове зіткнення. Тим часом ворог намагається активно штурмувати й захоплювати нові території в Донецькій області.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW), стверджують про те, що росіяни можуть формувати десантно-штурмові бригади, які діятимуть як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.

Також аналітики повідомляють, що через активність українських дронів, Росія збиває власні БпЛА на лівому березі Дніпра.

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