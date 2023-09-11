ЗСУ під Соледаром взяли в полон бойовика "ЛНР", йому оголосили про підозру (фото)

Бойовик "ЛНР" пішов за гроші воювати проти українських захисників і під Соледаром потрапив у полон. Правоохоронці повідомили йому про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Встановлено, що 43-річний житель окупованого Довжанського району Луганської області брав участь у повномасштабній війні РФ проти України з грудня 2022 року.
Воював у Луганській і Донецькій областях, двічі дістав важкі поранення. Утім, у липні 2023 року він знов добровільно підписав контракт з армією країни-агресора.
У складі 123-й ОМСБр ЗС РФ зловмисник брав участь у бойових діях у районі Соледару в Донецькій області. Вже у серпні разом з іншими окупантами він потрапив у полон до Збройних сил України.
Фото: Бойовик (facebook.com/ssu.sievierodonetsk)
"Загарбник зізнався, що його привабив розмір грошового утримання, який він мав одержувати за вбивства українців" - йдеться у повідомленні.
Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за фактом "добровільної участі громадянина України в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялось, що бойовик "ЛНР" воював проти українських військових у районі села Кліщіївка під Бахмутом, але потрапив у полон. Суд засудив його за це до 10 років позбавлення волі.
Також українські військові затримали бойовика так званої "ДНР" під час звільнення села Урожайне Донецької області. Йому загрожує 15 років в'язниці.
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