ЗСУ під Соледаром взяли в полон бойовика "ЛНР", йому оголосили про підозру (фото)

Про кого йде мова

Встановлено, що 43-річний житель окупованого Довжанського району Луганської області брав участь у повномасштабній війні РФ проти України з грудня 2022 року.

Воював у Луганській і Донецькій областях, двічі дістав важкі поранення. Утім, у липні 2023 року він знов добровільно підписав контракт з армією країни-агресора.

Де саме потрапив у полон

У складі 123-й ОМСБр ЗС РФ зловмисник брав участь у бойових діях у районі Соледару в Донецькій області. Вже у серпні разом з іншими окупантами він потрапив у полон до Збройних сил України.

Фото: Бойовик (facebook.com/ssu.sievierodonetsk)

"Загарбник зізнався, що його привабив розмір грошового утримання, який він мав одержувати за вбивства українців" - йдеться у повідомленні.

Що йому загрожує за скоєне

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру за фактом "добровільної участі громадянина України в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Кримінальне переслідування бойовиком із "ДНР" і "ЛНР"

Раніше повідомлялось, що бойовик "ЛНР" воював проти українських військових у районі села Кліщіївка під Бахмутом, але потрапив у полон. Суд засудив його за це до 10 років позбавлення волі.

Також українські військові затримали бойовика так званої "ДНР" під час звільнення села Урожайне Донецької області. Йому загрожує 15 років в'язниці.