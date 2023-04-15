ЗСУ під Мар’їнкою взяли в полон щонайменше шістьох росіян, - Тарнавський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського .

На відео можна побачити шістьох окупантів. Частина з них була мобілізована у Татарстані та Башкортостані в РФ.

"Так виглядають взяті в полон під Мар‘їнкою росіяни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні винесли вирок ще чотирьом російським окупантам. Наступні 10-12 років вони проведуть за ґратами. Російських окупантів наші воїни взяли полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

У п'ятницю, 24 березня, Україна в односторонньому порядку передала державі-агресорці Росії важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.