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ЗСУ під Мар’їнкою взяли в полон щонайменше шістьох росіян, - Тарнавський

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Мар’їнка, Субота 15 квітня 2023 16:19
ЗСУ під Мар’їнкою взяли в полон щонайменше шістьох росіян, - Тарнавський Фото: ЗСУ під Мар’їнкою взяли в полон щонайменше шістьох росіян (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України взяли у полон щонайменше шістьох росіян в районі Мар’їнки (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Так виглядають взяті в полон під Мар‘їнкою росіяни", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити шістьох окупантів. Частина з них була мобілізована у Татарстані та Башкортостані в РФ.

"Гарна робота наших воїнів!", - додав Тарнавський.

Нагадаємо, що в Україні винесли вирок ще чотирьом російським окупантам. Наступні 10-12 років вони проведуть за ґратами. Російських окупантів наші воїни взяли полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

У п'ятницю, 24 березня, Україна в односторонньому порядку передала державі-агресорці Росії важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування.

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