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ВСУ под Марьинкой взяли в плен по меньшей мере шестерых россиян, - Тарнавский

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Марьинка, Суббота 15 апреля 2023 16:19
ВСУ под Марьинкой взяли в плен по меньшей мере шестерых россиян, - Тарнавский Фото: ВСУ под Марьинкой взяли в плен по меньшей мере шестерых россиян (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины взяли в плен не менее шести россиян в районе Марьинки (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Так выглядят плененные под Марьинкой россияне", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть шестерых оккупантов. Часть из них были мобилизованы в Татарстане и Башкортостане в РФ.

"Хорошая работа наших воинов!", - добавил Тарнавский.

Напомним, что в Украине вынесли приговор еще четырем российским оккупантам. Следующие 10-12 лет они проведут за решеткой. Российские оккупанты наши воины взяли плен во время боевых действий на Бахмутском и Угледарском направлениях.

В пятницу, 24 марта, Украина в одностороннем порядке передала государству-агрессору России тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку.

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