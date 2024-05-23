ЗСУ під Куп'янськом посилюють оборону і покращують тактичне положення, - Генштаб

На фронті від початку доби відбулося 28 бойових зіткнень. Бої тривають на всіх напрямках фронту, зокрема, і в Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
На Харківському напрямку ЗСУ відбивають атаку ворога у напрямку Муром - Стариця. Українські підрозділи докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів.
Генштаб зазначає, що минулої доби на півночі Харківської області ворог втратив понад 180 осіб, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки та один склад з боєприпасами.
На Куп’янському напрямку з початку доби загарбники спробували чотири рази наступати в районах Стельмахівки та Греківки. Один штурм відбито, три станом на 10:00 ще тривали. У Генштабі ЗСУ зазначали, що ситуація під Куп'янськом контрольована. За добу окупанти втратили понад 100 осіб.
"Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони, на окремих напрямках проводять дії для покращення тактичного положення", - йдеться у зведенні.
На Лиманському напрямку українські захисники відбивають атаку у районі села Терни, а на Краматорському - триває бій поблизу Кліщіївки.
На Покровському напрямку з початку доби ворог чотири рази намагався прорвати оборону ЗСУ. Дві атаки відбито, тривають бойові дії в районі Сокола.
На Курахівському напрямку в районах Красногорівки та Водяного тривають два бойових зіткнення. На Времівському напрямку успішно відбито атаку загарбників біля Старомайорського.
На Придніпровському напрямку від початку доби відбулося дві спроби окупантів витіснити наших воїнів з позицій у районі Кринок. Одну атаку відбито.
Зазначимо, що як і прогнозувала українська розвідка, російські окупанти посилили наступ на сході України. Загарбники намагаються просунутися у районі Авдіївки, а також активізувалися на Бахмутському напрямку.
Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Часового Яру і захопити місто. Це відкриє їм шлях на Краматорську агломерацію.
Крім того, армія РФ з 10 травня наступає на півночі Харківської області. Бойові дії точаться поблизу кордону з РФ. Детальніше про те, що відбувається у Харківській області - у матеріалі РБК-Україна.
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