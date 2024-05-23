ВСУ под Купянском усиливают оборону и улучшают тактическое положение, - Генштаб

На Харьковском направлении ВСУ отбивают атаку врага в направлении Муром - Старица. Украинские подразделения прилагают максимум усилий по усилению оборонных рубежей.

Генштаб отмечает, что за прошедшие сутки на севере Харьковской области враг потерял более 180 человек, а также 54 единицы вооружения и военной техники и один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении с начала суток захватчики попытались четырежды наступать в районах Стельмаховки и Грековки. Один штурм отражен, три по состоянию на 10:00 еще продолжались. В Генштабе ВСУ отмечали, что ситуация под Купянском контролируется. За сутки оккупанты потеряли более 100 человек.

"Наши защитники проводят меры по усилению позиций переднего края обороны, на отдельных направлениях проводят действия по улучшению тактического положения", - говорится в сводке.

На Лиманском направлении украинские защитники отбивают атаку в районе села Терны, а на Краматорском продолжается бой близ Клещиевки.

На Покровском направлении с начала суток враг четырежды пытался прорвать оборону ВСУ. Две атаки отбиты, продолжаются боевые действия в районе Сокола.

На Кураховском направлении в районах Красногоровки и Водяного продолжаются два боевых столкновения. На Времивском направлении успешно отражена атака захватчиков возле Старомайорского.

На Приднепровском направлении с начала суток прошли две попытки оккупантов вытеснить наших воинов с позиций в районе Крынок. Одна атака отбита.