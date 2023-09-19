UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ під час наступу під Бахмутом розбили елітні частини окупантів, - ISW

Фото: ЗСУ під Бахмутом розбили елітні частини окупантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ під час успішного наступу на південь від Бахмута Донецької області розбили елітні частини окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що українські сили повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ при звільненні Андріївки та Кліщівки.

На користь цього твердження свідчить заява командира російського батальйону "Схід" Олександра Ходаковського про загибель командира 31 бригади ВДВ. 72-а мотострілецька бригада, швидше за все, виявилася неефективною в бою, хоча її точна кількість втрат залишається незрозумілою.

Ці підрозділи ВДВ брали участь у контратаках та спробах відкинути наступ українських військ у районі Бахмута і, ймовірно, зазнали великих втрат. Якщо нещодавній наступ українських військ на південь від Бахмута призвів до знищення боєздатності 31-ї та 83-ї бригад ВДВ, то російське командування, швидше за все, перерозподілятиме елементи іншого щодо елітного з'єднання для підтримки критичних елементів російської оборони на південь від Бахмута.

Ключові висновки ISW:

  • Українські контрнаступальні операції могли призвести до особливо серйозної деградації критично важливих елементів російської оборони у західній частині Запорізької області.
  • У ніч з 17 на 18 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотниками "Шахед" та крилатими ракетами по прибережних та тилових районах України.
  • Повідомляється, що організація, ймовірно, пов'язана з першим заступником глави адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком, несе відповідальність за поширення провоєнної пропаганди та неправдивої інформації про Україну серед відомих діячів російського інформаційного простору.
  • Російські війська 18 вересня вели наступальні дії під Бахмутом та на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Українські війська провели наступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту та 18 вересня просунулися у Запорізькій області.
  • Деякі російські джерела стверджують, що колишні співробітники ПВК "Вагнера" тісно співпрацюють із Росгвардією, щоб відновити бойові дії в Україні.
  •  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВСУКонтрнаступ ЗСУ