ВСУ в ходе наступления под Бахмутом разбили элитные части оккупантов, - ISW

Сообщается, что украинские силы полностью уничтожили подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ при освобождении Андреевки и Клищевки.

В пользу этого утверждения свидетельствует заявление командира российского батальона "Восток" Александра Ходаковского о гибели командира 31-й бригады ВДВ. 72-я мотострелковая бригада, скорее всего, оказалась неэффективной в бою, хотя ее точное количество потерь остается неясным.

Эти подразделения ВДВ участвовали в контратаках и попытках отбросить наступление украинских войск в районе Бахмута и, вероятно, понесли большие потери. Если недавнее наступление украинских войск южнее Бахмута привело к уничтожению боеспособности 31-й и 83-й бригад ВДВ, то российское командование, скорее всего, будет перераспределять элементы другого относительно элитного соединения для поддержания критических элементов российской обороны южнее Бахмута.

Ключевые выводы ISW: