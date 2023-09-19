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ВСУ в ходе наступления под Бахмутом разбили элитные части оккупантов, - ISW

Фото: ВСУ под Бахмутом разбили элитные части оккупантов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ВСУ в ходе успешного наступления к югу от Бахмута Донецкой области разбили элитные части оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что украинские силы полностью уничтожили подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ при освобождении Андреевки и Клищевки.

В пользу этого утверждения свидетельствует заявление командира российского батальона "Восток" Александра Ходаковского о гибели командира 31-й бригады ВДВ. 72-я мотострелковая бригада, скорее всего, оказалась неэффективной в бою, хотя ее точное количество потерь остается неясным.

Эти подразделения ВДВ участвовали в контратаках и попытках отбросить наступление украинских войск в районе Бахмута и, вероятно, понесли большие потери. Если недавнее наступление украинских войск южнее Бахмута привело к уничтожению боеспособности 31-й и 83-й бригад ВДВ, то российское командование, скорее всего, будет перераспределять элементы другого относительно элитного соединения для поддержания критических элементов российской обороны южнее Бахмута.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские контрнаступательные операции могли привести к особенно серьёзной деградации критически важных элементов российской обороны в западной части Запорожской области.
  • В ночь с 17 на 18 сентября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками "Шахед" и крылатыми ракетами по прибрежным и тыловым районам Украины.
  • Сообщается, что организация, предположительно связанная с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, несет ответственность за распространение провоенной пропаганды и ложной информации об Украине среди видных деятелей российского информационного пространства.
  • Российские войска 18 сентября вели наступательные действия под Бахмутом и на линии Авдеевка-Донецк.
  • Украинские войска провели наступательные операции как минимум на двух участках фронта и 18 сентября продвинулись в Запорожской области.
  • Некоторые российские источники утверждают, что бывшие сотрудники ЧВК "Вагнера" тесно сотрудничают с Росгвардией, чтобы возобновить боевые действия на Украине.

 

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БахмутВСУКонтрнаступление ВСУ