ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб

Він зазначив, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Так, на напрямку Рівнопіль-Володине на межі Донецької та Запорізької областей ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

"Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупаційні війська чинять шалений опір. Водночас ворог зазначає значних втрат в особовому складі та техніці", - сказав Ковальов.

скриншот deepstatemap.live

Також тривають запеклі бої на Бахмутському напрямку. За словами речника, на вказаній ділянці фронту наші воїни перехопили стратегічну ініціативу.

"На Бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу, ведуть наступальні дії широким фронтом. На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів, мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - наголосив він.

скриншот deepstatemap.live

Крім того, українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Наступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники за останній місяць посилили наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. ЗСУ звільнили вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Також нещодавно з'явилося відео, як наші воїни підняли український прапор на Курдюмівській дамбі неподалік від Бахмута.

Крім того, під Красногорівкою Донецької області ЗСУ звільнили кілька позицій, які знаходилися під контролем окупантів з 2014 року.

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