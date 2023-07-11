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ЗСУ під Бахмутом ліквідували взвод росіян та захопили у полон 10 окупантів

Фото: ЗСУ під Бахмутом ліквідували взвод росіян та захопили у полон 10 окупантів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади розбили підрозділи 83-тьої десантно-штурмової бригади РФ під Бахмутом. В результаті наступу українські воїни ліквідували взвод росіян та захопили у полон 10 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 3-ї окремої штурмової бригади.

"Бійці 2-го штурмового батальйону звільнили понад кілометр територій, покращивши тактичне становище українських сил в напрямку міста", - йдеться в повідомленні.

У результаті наступу було повністю ліквідовано взвод ворога та захоплено у полон ще 10 російських окупантів. Також українські бійці знищили російську техніку, зокрема ворожий танк.

Окрім того, було захоплено ротний опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Українські військові перехопили ініціативу у росіян у районі Бахмута Донецької області й вже кілька днів утримують вогневий контроль.

Так, в процесі просування вперед українські війська встановили контроль над основними панівними висотами довкола міста і тепер тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога.

Як пишуть SPRAVDI, у битві за Бахмут Росія зазнала найбільших особових втрат за весь час війни, "однак так і не досягнула мети, а нині буде змушена з ганьбою відступати".

Нещодавно генерал Олександр Сирський також зазначав, що у росіяни у Бахмуті перебувають у пастці, а Сили оборони беруть місто під вогневий контроль.

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