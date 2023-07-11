ЗСУ тримають росіян під вогневим контролем в Бахмуті. Яка ситуація в місті зараз

Українські військові перехопили ініціативу у росіян у районі Бахмута Донецької області і вже кілька днів утримують вогневий контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Так, в процесі просування вперед українські війська встановили контроль над основними панівними висотами довкола міста і тепер тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога.

"Бахмут, завоюванням якого були одержимі російське командування та пропаганда, став для окупантів пасткою", - зазначається в повідомленні.

Втрати ворога

Як пишуть SPRAVDI, у битві за Бахмут Росія зазнала найбільших особових втрат за весь час війни, "однак так і не досягнула мети, а нині буде змушена з ганьбою відступати".

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже який тиждень ведуть контрнаступ на кількох напрямках. Наразі відомо про звільнення 9 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. За даними Інституту вивчення війни, у ході контрнаступальних операцій з початку літа і станом на зараз ЗСУ деокупували майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш ніж за шість місяців. Детальніше про ситуацію на фронті – читайте у матеріалі РБК-Україна.