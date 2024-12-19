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ЗСУ перетворили річку в Курській області у "природний бар'єр" проти солдатів КНДР, - Forbes

Ілюстративне фото: ЗСУ перетворили річку в Курській області у "природний бар'єр" проти ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові використали річку Псел у Курській області, як природний бар'єр. Він зупиняє наступу російських і північнокорейських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Зазначається, що російські та північнокорейські солдати атакували українських бійців у селі Плехово, на південь від річки Псел. Через те, що ворог мав кількісну перевагу українським військовим довелось відступити.

Однак відступ був прорахованим. Українські війська "не чіплялися" за Плехове за будь-яку ціну, а відійшли на північ від річки Псел. Саме ця річка дозволила створити значний природний бар'єр між російсько-північнокорейськими силами та головним українським підрозділом у цьому районі.

Тепер противнику для атак доводиться перетинати відкриту місцевість під ударами БПЛА і артилерії

Північнокорейські військові в Курській області

Нагадаємо, з початку осені у Курській області було помічено північнокорейських військових.

Днями українська розвідка повідомила, що підрозділи армії КНДР пішли на штурм позицій ЗСУ в Курській області. Північнокорейці зазнали втрат, через що їх доукомплектовують свіжим особовим складом.

Про те, як Зеленський прокоментував використання військ КНДР у штурмах, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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