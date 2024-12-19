ua en ru
Чт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ЗСУ перетворили річку в Курській області у "природний бар'єр" проти солдатів КНДР, - Forbes

Четвер 19 грудня 2024 18:17
UA EN RU
ЗСУ перетворили річку в Курській області у "природний бар'єр" проти солдатів КНДР, - Forbes Ілюстративне фото: ЗСУ перетворили річку в Курській області у "природний бар'єр" проти ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові використали річку Псел у Курській області, як природний бар'єр. Він зупиняє наступу російських і північнокорейських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Зазначається, що російські та північнокорейські солдати атакували українських бійців у селі Плехово, на південь від річки Псел. Через те, що ворог мав кількісну перевагу українським військовим довелось відступити.

Однак відступ був прорахованим. Українські війська "не чіплялися" за Плехове за будь-яку ціну, а відійшли на північ від річки Псел. Саме ця річка дозволила створити значний природний бар'єр між російсько-північнокорейськими силами та головним українським підрозділом у цьому районі.

Тепер противнику для атак доводиться перетинати відкриту місцевість під ударами БПЛА і артилерії

Північнокорейські військові в Курській області

Нагадаємо, з початку осені у Курській області було помічено північнокорейських військових.

Днями українська розвідка повідомила, що підрозділи армії КНДР пішли на штурм позицій ЗСУ в Курській області. Північнокорейці зазнали втрат, через що їх доукомплектовують свіжим особовим складом.

Про те, як Зеленський прокоментував використання військ КНДР у штурмах, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Курська область Російська Федерація КНДР
NEWS
Зеленський сказав, без чого неможливе припинення вогню на фронті
Зеленський сказав, без чого неможливе припинення вогню на фронті
DAILY
США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс