ВСУ превратили реку в Курской области в "природный барьер" против солдат КНДР, - Forbes

Украинские военные использовали реку Псел в Курской области, как природный барьер. Он останавливает наступления российских и северокорейских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Отмечается, что российские и северокорейские солдаты атаковали украинских бойцов в селе Плехово, к югу от реки Псел. Из-за того, что враг имел количественное преимущество украинским военным пришлось отступить.

Однако отступление было просчитанным. Украинские войска "не цеплялись" за Плехово любой ценой, а отошли на север от реки Псел. Именно эта река позволила создать значительный естественный барьер между российско-северокорейскими силами и главным украинским подразделением в этом районе.

Теперь противнику для атак приходится пересекать открытую местность под ударами БПЛА и артиллерии

Северокорейские военные в Курской области

Напомним, с начала осени в Курской области были замечены северокорейские военные.

На днях украинская разведка сообщила, что подразделения армии КНДР пошли на штурм позиций ВСУ в Курской области. Северокорейцы понесли потери, из-за чего их доукомплектовывают свежим личным составом.