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ЗСУ переобладнали вертольоти Мі-24 під американські ракети Hydra 70

Фото: ЗСУ переобладнали вертольоти Мі-24 під американські ракети Hydra 70 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На радянський гелікоптер Мі-24 українські військові інтегрували американську пускову установку М261, що дозволило використовувати некеровані ракети Hydra 70.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.

Зазначається, що ці гелікоптери передала Україні Чехія.

На відео, яке опублікували українські військові, видно, пілот завантажує авіаційну ракету у 19-зарядну пускову установку M261. Блок встановлений на пілон гелікоптера Мі-24.

Наразі невідомо, чи потрібні були ще якісь модифікації для того, щоб інтегрувати пускову установку чи ракети. Також невідомо, чи здатні інші гелікоптери Мі-8 та Мі-17 використовувати західні ракети.

Ракети Hydra 70

Hydra 70 - це американська некерована 70-мм авіаційна ракета, яку використовують для ураження техніки та живої сили ворога. Вперше про її передачу в рамках військової допомоги США стало відомо в травні цього року.

Ракети Hydra застосовуються українською авіацією для завдання віддалених ударів за допомогою стрільби з кабрування. Їх ефективна дальність при стрільбі у такому режимі сягає 3-4 км, залежно від модифікації ракети й параметрів польоту гелікоптера таких як швидкість та висота.

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