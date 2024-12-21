ЗСУ озброять дистанційними бойовими модулями Wolly: що це за зброя

Зброя українського виробництва

Україна під час повномасштабної війни збільшила виробництво зброї. Українські компанії як приватні, так і державні виробляють дрони різних типів, засоби РЕБ, боєприпаси, броньовану техніку та інше озброєння.

В Україні розробили унікальні морські дрони, які знищують російський флот, а також далекобійні безпілотники. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, українські дрони можуть долетіти до цілі на відстані до 1800 км.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна займається розробкою власної балістики. Детальніше про таємну зброю України - у нашому матеріалі.

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