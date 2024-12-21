ВСУ вооружат дистанционными боевыми модулями Wolly: что это за оружие

Оружие украинского производства

Украина во время полномасштабной войны увеличила производство оружия. Украинские компании как частные, так и государственные производят дроны различных типов, средства РЭБ, боеприпасы, бронированную технику и другое вооружение.

В Украине разработали уникальные морские дроны, которые уничтожают российский флот, а также дальнобойные беспилотники. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, украинские дроны могут долететь до цели на расстоянии до 1800 км.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина занимается разработкой собственной баллистики. Подробнее о тайном оружии Украины - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.