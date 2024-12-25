ЗСУ отримають нові безпілотні авіаційні комплекси "Щедрик": чим вони особливі

Розроблений для спостереження за діями противника, цей БПЛА демонструє високу ефективність у складних погодних умовах - від морозу до спеки.

Повідомляється, що комплекс складається з командної станції управління та безшумних літальних апаратів з електричними двигунами.

Зазначається, що завдяки їхній стійкості до радіоелектронних перешкод, "Щедрик" залишається функціональним навіть за умов активного радіоелектронного протистояння.

За словами Дмитра Кліменкова, заступника міністра оборони України, комплекси "Щедрик" оснащені оптичними системами, які дозволяють виконувати завдання з висоти, недосяжної для більшості вогневих засобів ППО противника.

При цьому, акумулятори забезпечують тривалий час роботи, що дозволяє апаратам здійснювати постійний моніторинг бойової ситуації.

"Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника", - зазначив Кліменков.

Нещодавно в Україні завершилися випробування дронів з оптоволоконним зв’язком. У нашому матеріалі ви можете дізнатися, у чому їхня особливість.