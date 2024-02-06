ЗСУ отримали вже 270 авто за сприяння Favbet Foundation

Днями Favbet Foundation передав бійцям, які захищають країну в складі 3-ї штурмової бригади, позашляховик Nissan Navara та мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Автомобілі служать для швидкого пересування лінією фронту та залучені до виконання бойових завдань.

"Допомога Збройним силам - безумовний пріоритет для українського бізнесу. Кожне додаткове авто для фронту - це перш за все врятовані життя наших захисників. Ми продовжуємо системно допомагати ЗСУ та іншим Силам оборони України і будемо робити це до перемоги", - зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, також за сприяння фонду Favbet Foundation до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation станом на січень 2024 року склала вже понад 210 млн грн.