ВСУ получили уже 270 авто при содействии Favbet Foundation

На днях Favbet Foundation передал бойцам, защищающим страну в составе 3-й штурмовой бригады, внедорожник Nissan Navara и микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Автомобили служат для быстрого передвижения по линии фронта и привлечены к выполнению боевых задач.

"Помощь Вооруженным силам - безусловный приоритет для украинского бизнеса. Каждый дополнительный автомобиль для фронта - это прежде всего спасенные жизни наших защитников. Мы продолжаем системно помогать ВСУ и другим Силам обороны Украины и будем делать это до победы", - отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, также при содействии фонда Favbet Foundation в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation на январь 2024 года составила уже более 210 млн грн.