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ЗСУ отримали вже 240 авто за сприяння Favbet Foundation

Фото: ЗСУ отримали вже 240 авто за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Підрозділи Збройних сил України та інші Сили оборони від початку повномасштабного вторгнення отримали вже 240 автомобілів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Чергове авто Nissan Pathfinder надійшло в розпорядження підрозділу військовослужбовця з позивним "Киянин". Це вже п’ята автівка, отримана його підрозділом за сприяння фонду.

"Автомобілі на цій війні є розхідним матеріалом, і без постійного поповнення дуже складно виконувати поставлені командуванням завдання, в тому числі й бойові завдання на передньому краю", - зазначив військовослужбовець.

"Усвідомлюючи, яке значення для наших військових мають автомобілі та яку роль вони відіграють на передовій, ми не збавляємо обертів. Наша команда продовжує шукати, купувати, готувати авто і передавати їх на фронт", - наголосив віцепрезидент Favbet Foundation Ігор Сірук.

Нагадаємо, раніше компанія Favbet придбала та передала для ударних рот "Армії дронів" 53 нових позашляховиків Peugeout Landtrek.

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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