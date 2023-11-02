ВСУ получили уже 240 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Подразделения Вооруженных сил Украины и другие Силы обороны с начала полномасштабного вторжения получили уже 240 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Очередной автомобиль Nissan Pathfinder поступил в распоряжение подразделения военнослужащего с позывным "Киянин". Это уже пятый автомобиль, полученный его подразделением при содействии фонда.
"Автомобили на этой войне являются расходным материалом, и без постоянного пополнения очень сложно выполнять поставленные командованием задачи, в том числе и боевые задачи на переднем крае", - говорит военнослужащий.
"Осознавая, какое значение для наших военных имеют автомобили и какую роль они играют на передовой, мы не сбавляем оборотов. Наша команда продолжает искать, покупать, готовить автомобили и передавать их на фронт", - отметил вице-президент Favbet Foundation Игорь Сирук.
Напомним, ранее компания Favbet приобрела и передала для ударных рот Армии дронов 53 новых внедорожников Peugeout Landtrek.
Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.
Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.
Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.