ЗСУ отримали ще три "Валькірії" в рамках ініціативи Ахметова

Українські бійці отримали ще три сучасні безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) "Валькірія", які направилися на південь України. Передала їх бійцям компанія "Укртелеком" в межах ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Нещодавно компанія вже передала ЗСУ декілька таких комплексів. Вони виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту на сході України.

"Допомагати українським захисникам в обороні України - незмінна позиція головного акціонера "Укртелекому" Ріната Ахметова, і один з пріоритетів нашої компанії. Ми допомагали і будемо системно допомагати Збройним силам, доки на українській землі не згине останній ворог", - заявив генеральний директор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз.

Як відомо, "Укртелеком" спрямував на підтримку української армії уже близько 50 млн грн: придбав та передав тисячі тактичних аптечок, медичних турнікетів, кровоспинних бандажів та пов’язок.

Всього ж, у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", підприємства Ахметова передали на фронт понад 150 тис. засобів бронежилетів.

Крім того, українські бійці отримали 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 2 тисячі рацій та дронів, більш ніж 700 авто, півмільйона літрів пального та багато іншого.

Сума допомоги компаній наразі складає 3,5 млрд грн.