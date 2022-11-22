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ВСУ получили еще три "Валькирии" в рамках инициативы Ахметова

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Вторник 22 ноября 2022 16:36
ВСУ получили еще три "Валькирии" в рамках инициативы Ахметова Фото: ВСУ получили еще три "Валькирии" в рамках инициативы Ахметова (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Украинские бойцы получили еще три современных беспилотных авиационных комплекса (БпАК) "Валькирия", которые отправились на юг Украины. Передала их бойцам компания "Укртелеком" в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Недавно компания уже передала ВСУ несколько таких комплексов. Они выполняют боевые задания на самых горячих участках фронта на востоке Украины.

"Помогать украинским защитникам в обороне Украины – неизменная позиция главного акционера "Укртелекома" Рината Ахметова, и один из приоритетов нашей компании. Мы помогали и будем системно помогать Вооруженным силам, пока на украинской земле не погибнет последний враг", - заявил генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

Как известно, "Укртелеком" направил в поддержку украинской армии уже около 50 млн грн: приобрел и передал тысячи тактических аптечек, медицинских турникетов, кровоостанавливающих бандажей и повязок.

Всего же, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", предприятия Ахметова передали на фронт более 150 тыс. средств бронежилетов.

Кроме того, украинские бойцы получили 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 2 тысяч раций и дронов, более 700 авто, полмиллиона литров горючего и многое другое.

Сумма помощи компаний в настоящее время составляет 3,5 млрд грн.

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